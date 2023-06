77° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA – IL VIDEO

Il discorso del sindaco di Cento Edoardo Accorsi

2 giugno 2023, Festa della Repubblica 🇮🇹

In queste settimane, a undici anni di distanza dalle scosse di terremoto che hanno colpito le nostre terre, la nostra regione sta facendo i conti con gli effetti di eventi alluvionali che hanno sconvolto in particolare la Romagna, provocando danni ingentissimi materiali e immateriali.

Ciò che abbiamo visto in quei giorni è stata anche la grande capacità delle persone di esprimere solidarietà, di portare soccorso in tutti i modi, da chi forniva generi alimentari e acqua, a chi preparava i pasti, a chi spalava il fango o portava fieno e paglia per gli allevamenti le cui scorte sono state spazzate via dalla furia delle acque.

Ci vorrà del tempo, ma ci risolleveremo anche da questa prova, come i nostri genitori e i nostri nonni hanno saputo risollevarsi dalle immani distruzioni della guerra puntando sulla Repubblica, sulla democrazia, sulla garanzia del diritto.

Viva la Repubblica, Viva Cento e Viva l’Italia!

