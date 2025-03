8 marzo 2025: giornata internazionale della donna

In occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, il Comune di Persiceto propone vari appuntamenti a tema organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio: banchetti con le mimose, letture, attività fisica, laboratori, incontri e tante riflessioni sulla condizione femminile.

Il cartellone eventi della Giornata internazionale della donna prende il via venerdì 7 e sabato 8 marzo, ore 9:30-12:30, in piazza del Popolo, con “Una mimosa per tutte”, banchetto informativo con distribuzione a offerta libera di mazzetti di mimosa e materiale divulgativo sulla giornata della Donna, a cura di Udi – Unione Donne in Italia.

Venerdì 7 marzo, alle ore 18, in sala consiliare del Municipio, corso Italia 70, si terrà “Il fuso e la tela. Attraverso gli occhi delle donne”. Conversazione con Marilù Oliva. Evento promosso dalla Biblioteca “Giulio Cesare Croce” in collaborazione con Udi Persiceto e BibliotechiAmo.

Venerdì 7 e mercoledì 12 marzo, alle ore 21, al Centro sociale “La stalla”, in via Carbonara 41/a sarà la volta di “Mostrerò cosa può fare una donna. Donne nell’arte e pregiudizio di genere”. Serate di letture e performance promosse da associazione Dipetto col patrocinio del Comune. Prenotazioni: tel. 339.3303417 – 348.5542721

Sabato 8 marzo dalle ore 15:30 alle 17 e domenica 9 marzo dalle ore 9:30 alle 11, presso la Palestra di via Bodoni 15, si potrà fare attività fisica di gruppo con “Lezione di pilates e silent walking”. Prenotazioni: cell. 347.8454560. Quota di partecipazione: € 15,00. Il ricavato sarà devoluto ai progetti di Udi Persiceto.

Sabato 8 marzo, alle ore 16, al Planetario in vicolo Baciadonne 1, si terrà “L’arte e la scienza al femminile. Note e colori per celebrare l’ingegno femminile”, inaugurazione di opere di riqualificazione urbana a cura di Barbara Albertini con musica dal vivo a cura di Einstein 38 e proiezione del cielo sulla cupola del Planetario. L’evento, promosso da Agenter in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, rientra nella programmazione del Settore Musei Civici Bologna. È consigliata la prenotazione: tel. 051.6871757 (dal lunedì al venerdì ore 10:00-16:00), segreteria@agenter.it

Domenica 9 marzo, alle ore 17, il Museo Archeologico Ambientale di porta Garibaldi, corso Italia 163, presenta “La storia… fiorisce!”, laboratorio consigliato dai 6 anni in su, alla scoperta delle origini della Festa della Donna. Quota di partecipazione: intero € 6,00, ridotto under 14 € 4,00. Info e prenotazioni: tel. 051.6871757 (dal lunedì al venerdì ore 10:00-16:00), segreteria@agenter.it

Martedì 11 marzo, alle ore 18, nella sala consiliare del Municipio, in corso Italia 70, si terrà l’incontro “Donne. Madri. Riflessioni sui nuovi bisogni emotivi: percorsi di cura e sostegno”. Dopo i saluti di Valentina Cerchiari, vice sindaco, Loretta Serra, coordinatrice Udi Persiceto e Francesca Santoro, Direttrice Distretto Pianura Ovest Ausl Bologna, intervengono: Isabella Quaglia, Udi Persiceto, Maria Costanza Scura, responsabile CSM Pianura Ovest, Catia Nicoli, direttore Uoc Psichiatria Pianura, Gabriella Gallo, direttore Uoc Psicologia territoriale, Barbara Boccafogli, Uoc Psicologia territoriale-Consultorio Familiare, Annalisa Masi, Uoc Psicologia territoriale-Spazio Giovani, Simona Chiodo, direttore Uoc Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Territoriale, Marialuisa Grech, direttore Dipendenze Patologiche, Laura Zoccheddu, Iis Archimede. Modera Silvia Nicoli Marchesini, Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti. Evento promosso da Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti in collaborazione con Udi

Mercoledì 12 marzo, alle ore 20:45, nella Biblioteca “R. Pettazzoni”, in via Cento 158/a, a Decima sarà presentato il libro di Marzia Alati “Guidate dal vento – Donne che generano cambiamento”.

Giovedì 13 marzo, alle ore 20:45, nella sala consiliare del Municipio, in corso Italia 70 si terrà infine l’incontro “Mai più violenza di genere!”. Saluti di Lorenzo Pellegatti, sindaco, Alessandra Aiello, assessore a Sicurezza e legalità, e Loretta Serra, coordinatrice Udi Persiceto. Intervengono: Lucia Russo, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, Michela Casoria, psichiatra clinico forense, Don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la carità, Don Gabriele Davalli, Direttore Ufficio Famiglia. Modera Silvia Nicoli Marchesini, Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti. Evento promosso da Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti in collaborazione con Udi e Chiesa di Bologna e Ufficio diocesano per la Pastorale della salute.

