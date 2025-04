80° Anniversario della Liberazione: a Cento, tra capoluogo e frazioni, un ricco programma di eventi ed iniziative tra cultura, memoria e partecipazione

In occasione del 25 Aprile, Cento si prepara a celebrare l’anniversario della Liberazione con un programma ricco e diffuso, che coinvolge il capoluogo e tutte le frazioni, per valorizzare l’intero territorio attraverso momenti di riflessione, partecipazione e memoria condivisa.



Le celebrazioni ufficiali si svolgeranno nella mattinata di venerdì 25 aprile a Cento e nelle sue Frazioni, nel segno della memoria istituzionale e della partecipazione civica. A seguire, nel pomeriggio a partire dalle ore 15.00, l’Archivio Storico Comunale di Cento proporrà alla cittadinanza “Passi e voci di libertà. Trekking urbano a Cento nei luoghi della Liberazione e non solo”, un’iniziativa che guiderà i partecipanti alla riscoperta della città attraverso una lente storica, toccando abitazioni, piazze e monumenti che furono protagonisti degli eventi legati alla fine della guerra.



Il percorso, arricchito da testimonianze, voci registrate e racconti diretti, intende offrire un’esperienza viva e coinvolgente, in grado di trasmettere le emozioni e i ricordi di chi visse quegli anni. La Liberazione non è soltanto una data, ma un intreccio di vite, scelte e speranze che ancora oggi parlano al nostro presente. A Cento, gli Alleati entrarono in città il 23 aprile 1945: una tappa fondamentale per la comunità locale, che merita di essere conosciuta e custodita.



Nell’ambito delle celebrazioni, sono previste anche diverse iniziative culturali, mostre e percorsi bibliografici che animeranno Cento e le sue frazioni nei giorni precedenti e successivi al 25 aprile: ogni appuntamento si propone di approfondire e condividere, con linguaggi diversi, il significato profondo della Resistenza e della conquista della libertà.



Il 29 aprile si terrà la presentazione del volume “In nome della libertà. Casumaresi nella Resistenza”, presso la biblioteca di Casumaro.

Completano il programma alcune mostre e percorsi bibliografici pensati per diverse fasce di età. Al Caffè Italia di Cento sarà visitabile, dal 19 aprile al 4 maggio, la mostra fotografica “Sulle tracce della libertà”, mentre presso la Biblioteca Civica Patrimonio Studi, dal 15 al 30 aprile, sarà possibile consultare una selezione di letture per ragazzi e adulti sul tema della Resistenza. Sempre dal 15 al 30 aprile, l’Archivio Storico Comunale ospiterà la mostra “25 aprile. Una storia lunga 80 anni”, con i bozzetti realizzati dagli studenti della classe IV K dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’Istituto Ipsia F.lli Taddia di Cento.



L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questi appuntamenti diffusi, per celebrare insieme un momento fondamentale della nostra storia, riscoprendo il valore della memoria, della libertà e della responsabilità collettiva.

