UNA SQUADRA DELLA CLASSE 3 C VINCE NEL NOSTRO ISTITUTO IL CONCORSO CONOSCERE LA BORSA

L’ora Fatidica è scoccata! Ore 11 del 11/12/2019. Questo era il termine del Concorso internazionale “conoscere la borsa 2019” che ha visto partecipare in Italia 705 squadre di numerosi istituti. La nostra scuola ha messo in gioco 13 squadre appartenenti per lo più all’indirizzo economico e, da quest’anno, una squadre del Liceo (4T). La battaglia è stata durissima e ogni giorno da giovedì 31 ottobre i concorrenti si sono contrapposti con il loro trading online fondato di volta in volta su strategie rialziste o ribassiste. Ha vinto la squadra The Wolf of STONKS di 3C con un valore del deposito di € 49.819,25.

“Conoscere la Borsa” è un progetto internazionale con finalità didattiche rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di II° grado e universitari, nato nel 1983 in Germania ad opera dell’Associazione delle Casse di Risparmio tedesche e diffusa in tutta Europa, dal 1999, grazie al Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio di Bruxelles. “Scopo principale dell’iniziativa è quello di contribuire a diffondere la cultura e i meccanismi della finanza mediante esercitazioni pratiche che simulano la partecipazione degli studenti al mercato borsistico”.