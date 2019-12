‘IL NATALE A CENTO’ DOMENICA 15 DICEMBRE

Visite: 152

Domenica fitta di impegni per ‘Il Natale a Cento’.

Si comincerà dal primo mattino: dalle 8 in corso Guercino il Mercatino delle Cose Antiche e del Riuso, a cura di Pro Loco di Cento, e dalle 9 alle 19 in corso Guercino, nel tratto compreso tra via Accarisio e via Provenzali, il Mercato Straordinario e Fiera di Natale.

Nel pomeriggio alle 16.30, alla Biblioteca Comunale, le letture animate per bambini ‘Storie attorno all’albero’, con l’allestimento di un albero specialissimo a cui verranno appese anche le storie da raccontare e da ascoltare; alle 16.30, in piazza Guercino, ‘Heart of Italy’ – Piper Band, il concerto di cornamuse con musiche della tradizione scozzese. Dalle 18, in via Provenzali, lo spettacolo musicale ‘Fede al massimo’, con vin brulè e giochi di una volta.

I Mercatini Natalizi saranno aperti sotto il portico del Municipio dalle 10 alle 20, il Trenino di Natale funzionerà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 nelle vie del centro e la grande pista di pattinaggio su ghiaccio di piazza della Rocca sarà aperta dalle 10 alle 19.30 domenica e festivi.

BABBO NATALE A RENAZZO

Anche quest’anno Pro Loco Renazzo ha invitato Babbo Natale. Domenica 15 dicembre, dalle 15 alle 18, in piazza Ferruccio Lamborghini, Babbo Natale accoglierà i bimbi che porteranno la letterina e la pallina per l’albero: all’evento saranno presenti la Fata della neve insieme alla Fata dei dolci, accompagnate da Nikolaus l’elfo di Babbo Natale.

Per tutti leccornie dolci e salate e tante sorprese.