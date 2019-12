Inaugurazione e premiazione III biennale d’arte don Patruno.

Visite: 29





La Presidente della Fondazione Cristiana Fantozzi ha inaugurato sabato 14 Ottobre al museo MAGI’900 di Pieve di Cento, la mostra delle opere ammesse alla III edizione della biennale d’arte per giovani artisti under 30, provenienti da tutto il territorio nazionale, dedicata a don Franco Patruno. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento con la collaborazione della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., del Comune di Cento e il patrocinio della Diocesi di Ferrara-Comacchio. Il tema assegnato quest’anno dal bando, è stato “Realismi”. Un tema di largo respiro passibile di essere interpretato sotto varie sfaccettature, da quelle sociali e politiche a quelle più introspettive. Realismi è infatti anche il diaframma, talora invisibile, tra il mondo della realtà e quello della virtualità, confine mobile sul quale si tesse, oggi sempre più spesso, la vita. Su questi hanno lavorato gli artisti proponendo opere che offrono diversificati linguaggi di espressione: dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’installazione fino al video.

Numerose le opere pervenute, sedici quelle selezionate dalla giuria formata da esperti d’arte: Gianni Cerioli (curatore), Ada Patrizia Fiorillo (Università di Ferrara), Valeria Tassinari (direttrice MAGI’900 di Pieve di Cento), e Massimo Marchetti (critico d’arte). Sono otto gli artisti selezionati: Francesco Bendini (San Sepolcro (AR),1996), Nicola Bizzarri (Bologna,1996) Carmela De Falco (Avellino, 1994), Andrea Di Lorenzo (Varese,1994), Victor Fotso Nyie (Douala- Camerun,1990), Francesco Levoni (Bologna,1996), Lilit Tavedosyan (Yerevan- Armenia,1996), Livia Ugolini (Bologna,1989).

Durante l’inaugurazione sono stati proclamati i vincitori di questa III edizione, le cui opere entreranno a far parte della collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Cento: il primo premio è andato a Victor Fotso Nyie con l’opera Biose si è aggiudicato un premio di € 3.000,00, secondo premio di € 1.200 è andato a Carmela De Falco per l’opera Untitle (To Break) ed infine al terzo posto Nicola Bizzarri con l’opera Senza titolo (Oggetto) vince 800,00 euro. Al vincitore del primo premio viene inoltre data la possibilità di tenere una mostra personale il prossimo anno a dimostrazione del prosieguo della sua ricerca. Ancora una volta la Fondazione centese mostra, con la promozione di questa biennale d’arte, il suo costante impegno a favore dei giovani per sostenerli e, dare loro un aiuto concreto nella crescita personale e professionale.

La mostra è accompagnata da un catalogo delle opere e degli apparati con testi dell’Arcivescovo Mons. Giancarlo Perego, di Ada Patrizia Fiorillo e Gianni Cerioli, rimarrà aperta fino al 5 Gennaio.