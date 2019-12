Visite: 25

Appuntamento sabato 21 dicembre, alle 10, in Piazza Guercino a Cento, con le ‘Letture sotto l’Albero’.

Tutti i bambini sono invitati ad ascoltare le piacevoli letture ad alta voce del gruppo di lettori volontari del Centro per le Famiglie, in collaborazione con la Biblioteca Comunale. In caso di pioggia l’evento si svolgerà sotto il doppio portico. La partecipazione è gratuita.

È gradita l’iscrizione a centroperlefamiglie@comune.cento.fe.it o al telefono 051 6830516.