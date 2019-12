DOSSO, TERRE DEL RENO: Atmosfera natalizia nella Scuola Primaria

Visite: 153

Di Laura Guizzardi – Mercoledì 18 dicembre nella scuola elementare di Dosso, si è tenuto il coro natalizio,formato da tutti i bimbi dell’istituto, per augurare buone feste a tutti i genitori.

Dopo il suono della prima campana alle 16,30 gli insegnanti hanno creato all’entrata della scuola, un piccolo punto per accogliere tutti i bimbi, per dare vita allo spettacolo.

Il canti natalizi protagonisti indiscussi di questo pomeriggio, sono stati accompagnati dai giovani cantanti,che con le loro voci angeliche hanno cantato: il brano “E sarà Natale” dei Tazenda e “Feliz Navidad”. Durante l’esecuzione, un giovane batterista accompagnava il coro.

I canti del Natale prendono il volo, le voci si innalzano nel cielo e la musica prende il potere per avvolgere e amare,i genitori e i nonni, che rimangono meravigliati dalla presentazione.

La Commozione, la felicità si espande intorno alla scuola.

I maestri hanno dato vita a uno spettacolo unico, che ogni anno si ripete per mantenere vive le tradizioni del Natale.

Questo è il Natale:piccoli e grandi gesti per dare serenità, non solo a Dicembre, ma in tutto l’arco dell’anno.

Il Natale, siamo noi!che facciamo la differenza, giorno dopo giorno e i testimoni indiscussi, sono i nostri figli.

Un grazie a tutti i maestri, alla vicaria e alle ausiliarie per l’impegno, la costanza e il rispetto che c’è all’interno della Scuola di Dosso, dove il Natale si sente e si tocca.