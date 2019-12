AL VIA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL CENTRO DI RIUSO

Visite: 25

È stata affidata all’architetto Daniele Gulinelli la progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa al Progetto di realizzazione di un Centro di Riuso comunale di Cento.

Il Comune, in collaborazione con Clara, infatti ha approvato la realizzazione di un Centro del Riuso per un investimento di 140.282 euro, ottenendo un cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna di 90.000 euro. La struttura si propone l’obiettivo di offrire nuove opportunità a prodotti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche che, sebbene ancora funzionanti, necessitano di un ricondizionamento. Sorgerà nel lotto di terreno di proprietà comunale in via Casoni nella frazione di Casumaro che risulta libero ed idoneo.

Si prevede la realizzazione di spazi per l’esposizione dei prodotti ricondizionati e zone/laboratori dove effettuare micro-interventi, con la collaborazione delle associazioni di volontariato sociale del territorio e sotto l’egida e il controllo dell’Opera don Calabria ‘Città del ragazzo’, che ha già avviato un percorso formativo dedicato allo sviluppo di competenze specifiche, nell’ambito di un invito regionale rivolto alla formazione di persone inattive e non occupate.

Il presupposto su cui fonda il Centro è il dato che vi è una parte crescente di apparecchiature energeticamente efficienti che vengono scartate e portate nei centri di raccolta quando ancora risultano funzionanti o lo possono ridiventare con rigenerazioni e riadattamenti di semplice fattura.

Ai prodotti ripristinati potrà essere garantita una nuova vita, in linea con i princìpi dell’economia circolare, secondo cui i materiali, recuperati e riciclati, possano rientrare nella filiera della produzione anziché finire in discarica o negli inceneritori.

«In tal modo, presso la frazione di Casumaro, sorgerà un centro molto importante e rilevante, che potrà essere luogo aggregativo attorno ai temi dell’economia circolare – afferma il vicesindaco Simone Maccaferri -. Non appena il progetto entrerà nella fase di realizzazione, inizierà un momento di individuazione dei soggetti gestori del Centro, che potrà avvalersi di associazioni attive, ma anche delle competenze professionali di soggetti già operanti sul territorio, come discusso e concordato in Commissione consiliare Ambiente».