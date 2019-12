FIERA DI NATALE 2019

Visite: 20

Secondo appuntamento, in centro storico, con la Fiera di Natale e Mercato straordinario 2019.

Il mercato si svolgerà domenica il 22 dicembre in via Guercino nel tratto compreso da piazza Guercino (esclusa) a viale Bonzagni (escluso).

In concomitanza con l’iniziativa sono istituiti divieti di circolazione stradale e di sosta con rimozione forzata ambo i lati a tutti i veicoli, dalle 7 alle 21, in via Guercino nel tratto compreso tra via Provenzali e viale Bonzagni.