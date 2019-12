BERRA – FERRARA: Arrestati due minori, l’accusa è di “di rapina e violenza sessuale in concorso”

Visite: 112

Nella mattinata del 19 dicembre i Carabinieri della Stazione di Berra (FE), con l’ausilio dei colleghi della Stazione di Cologna Ferrarese, a conclusione di una articolata indagine, hanno dato esecuzione a 2 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale per i Minorenni di Bologna su richiesta della stessa Procura della Repubblica. Nell’operazione sono stati tratti in arresto due minori, residenti nel comune di Riva del Po (FE), uno classe 2003 e l’altro classe 2004, resisi responsabili- come riporta la nota stampa del Comandi Carabinieri di Ferrara – in concorso dei reati di rapina e violenza sessuale. A metà dello scorso settembre, presso la Stazione Carabinieri di Berra, veniva denunciato un episodio di rapina avvenuto in quella località ai danni di due ragazzi minorenni (entrambi classe 2005) ad opera di ignoti. Le vittime denunciavano con minuzia di particolari che mentre si trovavano nei pressi dei giardini pubblici di Riva del Po, località Berra, venivano avvicinati da due ragazzi, conosciuti solo di vista, i quali li minacciavano al fine di farsi consegnare gli orecchini che indossavano. I giovani malviventi, per far capire alle potenziali vittime che non si trattava di uno scherzo, sferravano loro vari pugni, impossessandosi anche di qualche spicciolo che le vittime possedevano nelle tasche dei pantaloni. A fine settembre i militari della Stazione di Berra, a seguito di complessa attività di indagine, risalivano agli autori del reato, deferendoli alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Il 19 settembre scorso, sempre negli uffici della Stazione Carabinieri di Berra, una minore classe 2005, accompagnata dai genitori, denunciava di essere stata vittima di palpeggiamenti da parte di due giovani. L’azione delittuosa non veniva portata ad ulteriori conseguenze grazie alla repentina fuga della ragazza, la quale si trovava nei giardini pubblici nel comune di Riva del Po, località Berra. Le immediate indagini permettevano di individuare gli autori del delitto, che corrispondevano ai minori precedentemente denunciati per il reato di rapina. Le azioni e le condotte violente poste in essere dai due giovani odierni indagati fanno presupporre il pericolo della reiterazione di analoghi comportamenti e condotte violente e minacciose, esercitati ai danni di coetanei, con una rapida escalation di gravità. Per tali motivi il G.I.P. del Tribunale per i Minorenni ha emesso la misura cautelate del collocamento in comunità per i due giovani, ritenendo tale misura adeguata e proporzionata all’entità dei fatti