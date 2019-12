LIBERTÀ PER CENTO , COMUNICATO STAMPA DI FINE 2019 : butirrosi colli potenti e marmorei olle povere genti

Visite: 61

Il 2019 si sta concludendo nel modo più controverso possibile per gli esausti cittadini della nobile città di Cento . Politicamente la amministrazione TOSELLI conclude il 2019 , tre anni e mezzo di mandato con un solo dato rilevante : LA VENDITA DELLE PARTECIPATE DEL EX GRUPPO CMV , una delle TRE scelte a cui ho dato il voto favorevole . Il comune detiene attualmente il controllo della sola CMV SERVIZI SRL ( al 97%) . In questa società dovrebbe confluire la ENTE TERRITORIO SRL , che ricordo ha un patrimonio netto negativo per oltre 423.000€ ( ultimo dato noto al 31.12.18 ) e per la quale ho fatto due esposti alla Procura regionale della corte dei conti. Nulla si sa della Ente territorio , in perfetto stile di questa amministrazione di annunci ….come nulla si sa della edizione 2019 del carnevale gestito dalla CMV servizi Srl , intanto già si parla della edizione 2020 , la solita liturgia obnubilante inizia . Economicamente la città vive uno dei periodi più incerti che si ricordino, con le aziende più importanti in una fase di transIzione ( FCA VM , CRCENTO SPA ) e la politica tutta in assoluto e scodinzolante SILENZIO , il sottoscritto ha più volte sollevato il tema ma NESSUNO ha fornito ne risposte ne spiegazioni, tanto meno il signor sindaco TOSELLI. Socialmente , la città risente della mancanza di guida ormai da troppi anni in cui una politica assente ed genuflessa ai poteri forti ha abbandonato il proprio ruolo di guida ed indirizzo a cui è demandata dagli elettori . In compenso il signor sindaco TOSELLI si affretta a sottoscrivere un documento comune a tutti i sindaci del alto ferrarese per difendersi da una inchiesta televisiva. Lo Trovo paradossale , ridicolo e per certi aspetti anche pericoloso ,perché una classe politica veramente democratica non teme le critiche , qualunque esse siano . IN CONCLUSIONE, LIBERTÀ PER CENTO , continuerà a vigilare sulla politica , sulla amministrazione, sulla economia del territorio, ma è evidente che senza una coscienza sociale della situazione in cui si trova la città , il territorio , difficilmente potrà cambiare una direzione intrapresa da ormai quasi tre decenni di sottomissione ai poteri forti che hanno ridicolizzato il senso più nobile dell’impegno politico .

MARCO MATTARELLI CAPOGRUPPO LIBERTÀ PER CENTO PRESIDENTE CVR PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PICCOLI AZIONISTI CRCENTO SPA