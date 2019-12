Benedetto&Peperoncino conquistano il titolo al torneo di Gallo

Visite: 66



Una finale dalle grandissime emozioni al torneo di Gallo (Ferrara), riservato alla categoria U15, premia la squadra Benedetto&Peperoncino che si laurea campione con la vittoria per 87-85 sul Petrarca Padova. Reduci dai successi sulla Robur et Fides Varese e la Dinamo Sassari nelle giornate precedenti, la formazione biancorossa ha affrontato la rinomata squadra veneta, campione per due volte nelle ultime quattro edizioni del torneo ferrarese. Come tutte le partite “secche”, la finale è stata una sfida tirata, con tanti avvicendamenti e tensione, ma anche tanto talento in mostra. Dopo un primo quarto di sofferenza, i biancorossi piazzano 30 punti nella seconda frazione e prendono il controllo della partita. Rintuzzato un tentativo di recupero avversario ad inizio di terzo quarto, la fiducia dei ragazzi allenati da coach Luca Brochetto e Mattia Campanini aumenta fino al +10 dopo 30 minuti. Ultima frazione emozionante, in cui le due squadre mettono in campo le ultime energie rimaste e danno vita ad un finale punto a punto che, nonostante il minaccioso recupero della compagine patavina, premia i biancorossi. Si tratta del primo titolo a Gallo per il settore giovanile centese e per il Peperoncino Basket Mascarino, società con la quale da due anni e mezzo prosegue un progetto di collaborazione solido che sta portando grandi soddisfazioni alle due società e soprattutto sta contribuendo alla crescita dei ragazzi coinvolti. Si tratta inoltre del primo titolo portato a casa da una squadra dell’Emilia Romagna dal 2013 (Pall. Reggiana) nel tradizionale torneo di Gallo.