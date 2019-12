CENTO: Donna trovata morta nel letto, probabile causa un malore

Visite: 447

Di Giuliano Monari – Morire da soli, nel letto di un appartamentino al piano terra della città del Guercino, mentre tutti si affannano per organizzare la festa per dare l’addio al 2019. Morire l’ultimo giorno dell’anno in solitudine, è quello che è successo stamattina in via Gennari. Una dona di 54 anni, Ivana Logli, che viveva sola dopo essere rimasta vedova, ha chiuso la sua vita terrena l’ultimo giorno dell’anno. I vicini non l’avevano vista nei giorni scorsi e si sono subito allarmati. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Cento che hanno sfondato una finestra per accedere all’appartamentino al pian terreno. Sul letto la donna, priva di vita. Anche i sanitari del 118 si sono portati sul posto per tentare un soccorso che per la donna era ormai inutile. Si è spenta così una vita in perfetta solitudine. La donna, vedova e senza figli, era comunque in costante contatto con i vicini che, accorgendosi del fatto che non si era fatta viva da un paio di giorni, si sono immediatamente attivati per soccorrere la poveretta. Per fare chiarezza sulle esatte cause del decesso saranno disposte indagini medico-legali, anche se sembra abbastanza certa la causa naturale del decesso. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della Compagnia di Cento.