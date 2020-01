2020: GLI AUGURI DEL SINDACO FABRIZIO TOSELLI

Visite: 50

Carissime concittadine e carissimi concittadini, auguro a voi e a noi tutti un 2020 di salute e serenità, prosperità e soddisfazioni.

In queste prime ore c’è grande attesa per l’inizio di un nuovo anno: un nuovo avvio che, giustamente, carichiamo di attese e speranze. Dunque vi auguro che ogni desiderio e progetto si possa realizzare. E auguro alla nostra comunità di crescere, potendo contare sulla coesione e sul senso di appartenenza di tutti noi.

Affrontiamo i prossimi dodici mesi con una rinnovata carica di fiducia e impegno, contando di centrare ciascuno personali obiettivi e grandi risultati.

E accanto alle nostre aspettative non dimentichiamo mai, con i pensieri e soprattutto con le azioni, anche con piccoli gesti, di stare accanto a chi è solo, a chi è malato e a chi vive un momento di difficoltà: ci fa riflettere la vicenda della donna trovata deceduta ieri nella sua abitazione di via Gennari, dove viveva sola, e per il cui silenzio hanno dato l’allarme i vicini.

La nostra quotidiana attenzione verso gli altri farà la differenza e farà del 2020 un anno buono, in tutti i sensi.