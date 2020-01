DA TUTTA LA POLIZIA LOCALE DI CENTO I MIGLIORI AUGURI DI UN SERENO E FELICE NUOVO ANNO!

Visite: 56



In questo primo giorno dell’anno vogliamo anche raccomandarvi di non raccogliere i fuochi inesplosi trovati per la strada. Nonostante il divieto del nostro Regolamento di Polizia Urbana, qualcuno potrebbe aver fatto esplodere i botti: mai raccogliere petardi da terra. È molto pericoloso perché potrebbero presentare una fuoriuscita di polvere da sparo che potrebbe incendiarsi e scoppiare immediatamente tra le mani al contatto con il fuoco senza avere il tempo di lanciarli. Attenzione dunque, soprattutto ai più piccoli.