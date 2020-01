CENTO: E’ di Erick il primo vagito della Provincia di Ferrara

Visite: 289

Di Giuliano Monari – Il primo vagito della provincia di Ferrara è quello di Erick, nato a Cento nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Cento alle 8,10 del primo di gennaio del 2020. Erick Guermandi pesa 3 chili, è lungo 50 centimetri ed è il primo figlio della coppia Alessia Vincenzi, 23 anni, parrucchiera, e Gianluca Guermandi, entrambi originari di Bentivoglio. “Abbiamo appena fatto in tempo a festeggiare la mezzanotte che sono arrivate le prime contrazioni” racconta la neo mamma. Il bicchiere per il brindisi – confessa – l’ha bevuto una mia amica, io sono dovuta correre qui in ospedale”. Così, il conto alla rovescia è iniziato non solo per il nuovo anno, ma anche per Erick, che è nato poi questa mattina con un parto cesareo.

Alle 23.17 del 28 dicembre dello scorso anno è nato invece Nicolò Morana, ultimo piccolo del 2019 a Cento. Grande la felicità per i genitori Sabrina Gamberini, 43 anni, dipendente di una pasticceria, e Gaspare Morana, 50 anni, maresciallo dei Carabinieri.



Erick Guermandi con la mamma

Alessia