CENTO: Il PD “Inqualificabile è la scena politica del centrodestra che contratta cariche in cambio di appoggio politico”

Quanto sta accadendo in Città non può che essere commentato con decisione. Inqualificabile è la scena politica del centrodestra che contratta cariche in cambio di appoggio politico.

Quanto preoccupa è vedere la massima carica istituzionale cittadina ricoprire il ruolo con tanto cinismo, promettendo assessorati al solo fine di una speranzosa crescita nei consensi.

Più voci negli anni hanno definito l’operato amministrativo del Sindaco come debiti elettorali nei confronti di chi ha partecipato alla sua elezione, inoltre è oggi palese che negli ultimi mesi abbia promesso ed annunciato rimpasti di giunta al solo fine tenere calme la varie anime che lo circondano e per rinsaldare legami politici con forze di destra alle quale appartiene da sempre, da ultimo proponendo addirittura la carica di vicesindaco all’esponente politico di Forza Italia. Questi fatti da soli sono sufficienti a confermare che Toselli ha tradito i centesi fingendosi un civico al quale, come PD, non abbiamo mai creduto.

Dopo anni di guida Toselli ci troviamo con una città più povera e certamente più isolata.