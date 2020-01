APERTURA DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DI CENTO

Visite: 3

Lunedì 20 gennaio aprirà la nuova sede della Polizia Locale di Cento in viale Jolanda 15 e 17, nella palazzina un tempo sede dell’autostazione degli autobus, ora ristrutturata. Nell’edificio sono stati eseguiti consolidamenti strutturali di fondazioni, murature e solai, la realizzazione del nuovo coperto in legno, i lavori di distribuzione impiantistica ed edilizia, fino alle finiture.

Lunedì 20 dunque la struttura verrà formalmente consegnata all’Amministrazione comunale e il servizio di Polizia Locale sarà operativo da subito. Questo è stato possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione di direttore lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e impresa esecutrice dei lavori incaricati da Coop Alleanza 3.0, che hanno consentito l’accesso al cantiere per i traslochi di mobili e attrezzature tecniche necessari a dare continuità al servizio. Lo spostamento effettivo da via Farini si concluderà martedì 21 gennaio, ma nonostante questo si è fatto in modo di riaprire gli uffici al pubblico.

La nuova sede ospiterà locali di ricevimento del pubblico, front office e ufficio pubblica sicurezza.

Gli orari restano invariati: lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e venerdì dalle 15.30 alle 18.30 (il venerdì l’ufficio di pubblica sicurezza è chiuso).

«Nell’ambito di un cantiere particolarmente importante per l’intera città, sotto il profilo sia del decoro sia della sicurezza, sono state fatte due scelte importanti – spiega il sindaco Fabrizio Toselli -. La collocazione della nuova sede della sezione Avis nell’ex magazzino merci e del Corpo di Polizia Locale nell’ex stazione, in una posizione sensibile, vicino alla stazione, alle scuole e a diversi punti nevralgici, così da garantirne il monitoraggio e la vigilanza, unitamente al progetto di videosorveglianza per quell’area».