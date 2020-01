GRANDE SUCCESSO PER IL PENULTIMO APPUNTAMENTO DELL’AUTUNNO GUERCINIANO

Visite: 4

Posti esauriti e pubblico delle grandi occasioni per il penultimo incontro degli appuntamenti dell’Autunno Guerciniano. Relatore della serata Fausto Gozzi, direttore dei Musei civici del Comune di Cento, sul tema ‘Il gusto paesistico di Guercino’.

Ad aprire la serata l’assessore alla Cultura Elena Melloni che, dopo aver salutato il folto pubblico intervenuto, si è detta molto soddisfatta dell’intero ciclo di incontri che hanno saputo presentare ogni volta aspetti nuovi e curiosi che riguardano Guercino. «È motivo di grande orgoglio per la nostra città avere uno dei massimi esperti di Guercino come direttore dei nostri Musei – ha sottolineato l’assessore, che ha concluso con un appello -: invito tutti i centesi che ancora non lo avessero fatto a visitare la mostra, un’occasione unica e imperdibile per conoscere il nostro cittadino più illustre».

Salvatore Amelio, presidente del Centro Studi Internazionale Il Guercino, ha dapprima ricordato i temi degli incontri precedenti e successivamente presentato il tema e il relatore della serata.

Chiaro e puntuale Fausto Gozzi nella sua relazione, che ha analizzato con minuzia di particolari la riproduzione del paesaggio nelle opere di Guercino: «Aveva molto gusto, non era mai generico e non convenzionale, con una particolare attenzione al meteo. Anche se Guercino non è stato un pittore paesaggista, avrebbe potuto diventare un grandissimo e noto pittore di questo genere».

Al termine della relazione, molti gli interventi dal pubblico che hanno dato vita ad un vivace confronto.

L’ultimo appuntamento è previsto per il 7 febbraio con Barbara Ghelfi dell’Università di Bologna.