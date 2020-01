CENTO: 62enne romeno arrestato per furto davanti alla Coop

Visite: 187

Verso le ore 12:30 circa di ieri a Cento, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia Carabinieri hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “furto aggravato”: T.C.,nato in Romania nel 1957, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato anche per reati contro il patrimonio. Lo straniero, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta sul numero di emergenza “112”,veniva bloccato dai Carabinieri operanti all’esterno del supermercato “Coop” di via Bologna ed, all’esito di una perquisizione personale, veniva trovato in possesso di numerosi generi alimentari, prelevati dall’interno del citato esercizio commerciale e privati dei relativi dispositivi antitaccheggio,occultati in una borsa indossata a tracolla. La refurtiva in argomento, del valore complessivo di circa 350€, veniva successivamente restituita all’avente diritto. L’arrestato, sudisposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva quindi trattenuto presso una camera di sicurezza in attesa della celebrazione del processo con il rito direttissimo.

Sempre ieri e sempre in Cento, ma nel corso del tardo pomeriggio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia Carabinieri hanno tratto in arresto, in esecuzione di un “ordine per la carcerazione” emesso lo scorso mese di dicembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna – Ufficio Esecuzioni Penali: B.I., nato in Marocco nel 1997, di fatto in Italia senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’ordine; dovendo lo stesso espiare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di “rapina” e “lesioni personali” commessi a Bologna nel maggio del 2016. Lo straniero è quindi stato condotto presso la Casa Circondariale di Ferrara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.