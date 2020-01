Risposta alla pubblicazione ‘Lettera al Direttore: Strane cose al parcheggio Ospedale’

Visite: 79

I due parcometri ancora chiusi nel parcheggio dell’ospedale andranno ad incrementare quello esistente, per un totale di tre parcometri, e sono stati aggiunti rispetto a quanto proposto in sede di gara soprattutto per facilitare e velocizzare le operazioni degli utenti evitando attese per il pagamento. Per uno si attende un pezzo di ricambio, mentre l’altro è già funzionante.

Ovviamente non cambia nessuna regola per la sosta: i parcometri funzioneranno esattamente come quelli già installati.