CENTO: L’assessore Labianco si ‘smarca’ da Toselli “sostengo Bonaccini”

“In riferimento alla recente decisione del Sindaco di Cento di fornire il proprio appoggio alla candidata della Lega nelle imminenti elezioni regionali ritengo di non condividere la scelta del Primo Cittadino Centese – scrive Antonio Labianco Assessore alla sicurezza, Polizia Locale,Protezione Civile e legalità del Comune di Cento – .Lo scrivente, circa un anno e mezzo fa , prese la decisione di mettere a disposizione la propria professionalità ed esperienza a vantaggio della popolazione Centese, quindi in qualità di tecnico su richiesta dello stesso Toselli e soprattutto nell’ambito di una giunta civica.La precisa attenzione ed il concreto supporto della Regione Emilia Romagna sia in riferimento alla precedente esperienza di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ferrara ma in particolare nell’attuale periodo in cui sta ricoprendo la predetta carica amministrativa in settori oggi molto delicati prima fra tutti quello della sicurezza, mi porta senza ombra di dubbio a poter sostenere la conferma del Presidente Bonaccini.