MODIFICHE ALLA VIABILITÀ A CENTO

Al fine di eseguire lavori all’immobile di Corso Guercino n. 80 e 80/a, venerdì 24 gennaio, dalle 8.30 alle 17.30, è istituito un divieto di circolazione stradale ai pedoni (pedoni sul lato opposto) nel tratto di portico interessato a tale intervento.

Per eseguire lavori di posa di sottofondi dei pavimenti nel cantiere al civico 7, mediante mezzo che dovrà entrare e sostare sulla pubblica via, in via Baruffaldi venerdì 24 gennaio, dalle 8 alle 18, sono introdotte diverse prescrizioni. Sono istituiti un divieto di circolazione stradale a tutti i veicoli, contestualmente al passaggio dei mezzi operanti che devono raggiungere ed uscire dal cantiere, in via Guercino nel tratto compreso tra via IV Novembre e viale Bonzagni, in viale Bonzagni nel tratto compreso tra via Guercino e via Baruffaldi e in via Baruffaldi fino al civico 7. In seguito al passaggio dei mezzi operanti, per tutta la durata della richiesta, in via Baruffaldi è istituito un divieto di circolazione stradale a tutti i veicoli: conseguentemente si creerà una strada a fondo chiuso nel tratto di via Baruffaldi compreso tra il civico 7 e via Matteotti e i residenti e i titolari di attività sono ammessi a circolare per entrare/uscire dai loro garage adottando accorgimenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Tutti i veicoli che percorrono via Baruffaldi giunti all’intersezione con vicolo San Salvatore hanno l’obbligo di svolta a destra. Ai soli autorizzati ad accedere in via Matteotti Ztl, è ammessa la circolazione con ingresso da via Ugo Bassi in deroga al senso vietato: i veicoli dovranno adottare tutti gli accorgimenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale, in particolare dovranno fare molta attenzione nei confronti dei conducenti dei veicoli che percorrono la via Matteotti nel senso di marcia regolarmente istituito. È istituito un divieto di sosta per tutti i veicoli nei seguenti tratti: in viale Bonzagni, nel tratto compreso tra il porticato di via Guercino e il civico 18 di viale Bonzagni ambo i lati e viale Bonzagni, dal civico 38 al civico 44 ambo i lati e dall’incrocio con via Baruffaldi al civico 52 di viale Bonzagni ambo i lati; in via Baruffaldi dal civico 18 al civico 20, nei due stalli di sosta lato destro prima nell’intersezione con vicolo San Salvatore, in corrispondenza dell’area posta di fronte all’immobile oggetto di lavori.