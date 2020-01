MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE

Visite: 14

Per effettuare interventi di potatura alberi, nel tratto compreso tra via Ugo Bassi e via Guercino, mediante un cantiere mobile stradale che prevederà un restringimento della carreggiata e lo spegnimento dell’impianto semaforico, mercoledì 29 gennaio, dalle 9 alle 12, e comunque fino al termine dei lavori, in via IV Novembre è istituita una strettoia asimmetrica per tutti i veicoli, che avanzerà contestualmente all’avanzamento dei lavori.