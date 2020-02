CARICENTO: AZIONI SCAMBIATE RAPPRESENTANO QUOTA INFINITESIMALE DELLE AZIONI DELLA BANCA

Visite: 35



I vertici della Cassa intervengono sull’ultima quotazione dell’azione Caricento sul mercato Hi-Mtf



Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Cento, con riferimento alla recente chiusura della quotazione della propria azione sul mercato Hi-Mtf a 2€, informa i propri Soci che tale prezzo è relativo a una negoziazione di sole 100 azioni a fronte di 14.949.935 azioni complessive. Tale prezzo corrisponde pertanto alla negoziazione di una parte infinitesimale del capitale e non può costituire un parametro determinante nell’ambito di una corretta metodologia di identificazione del valore della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa sta monitorando attentamente l’andamento del titolo azionario sul mercato Hi-Mtf per assicurarsi che le negoziazioni non presentino irregolarità e sta altresì valutando ogni più opportuna azione a tutela della Cassa stessa, di tutti i suoi Azionisti e del mercato.

Come preannunciato, la Banca è impegnata nella redazione del piano industriale 2020/2022, le cui risultanze saranno comunicate al mercato in concomitanza della consueta Assemblea di Bilancio.

Grazie al lavoro del proprio personale, competente ed attento ai bisogni della Clientela, Caricento continua a rappresentare un punto di riferimento per le famiglie e le imprese delle aree in cui opera: nel corso del 2019 i nuovi clienti sono stati oltre 3.700. Inoltre, sono in aumento raccolta e prestiti alla clientela, in continuità con la mission della Cassa che riversa al territorio tutte le risorse raccolte.

Non si fermano anche gli investimenti: ieri è stata inaugurata la nuova filiale di Castelfranco Emilia, mentre la prossima settimana sarà inaugurata quella di San Pietro in Casale. Le filiali sono state recentemente ristrutturate per rispondere al meglio alle esigenze della Clientela.