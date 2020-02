﻿CARICENTO: INAUGURATA LA NUOVA FILIALE DI SAN PIETRO IN CASALE

Visite: 122

Si è tenuta ieri pomeriggio poco dopo le 18 l’inaugurazione dei nuovi locali della filiale di San Pietro in Casale che è stata recentemente ristrutturata.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Presidente di Caricento Giuseppe Pallotta, del Direttore Generale Ivan Damiano e del Sindaco di San Pietro in Casale Claudio Pezzoli.

“A differenza di altri istituti, la Cassa di Risparmio di Cento continua a credere fortemente nel presidio del territorio – ha dichiarato il Presidente Giuseppe Pallotta –Perseguiamo con decisione il percorso di innovazione tecnologica che abbiamo intrapreso da diversi anni, ma intendiamo rimanere un punto di riferimento per le Comunità come quella di San Pietro che ci hanno sempre dato fiducia.”

La Cassa di Risparmio di Cento è presente a San Pietro in Casale da oltre 20 anni ed è tra le storiche filiali della Cassa che presidiano la provincia di Bologna insieme ad altre 15 agenzie.

I locali sono stati rinnovati per rispondere al meglio alle esigenze della clientela che potrà usufruire di un nuovo servizio. Oltre al tradizionale sportello di cassa, infatti, la filiale dispone ora di uno Sportello Self Service che consente di effettuare operazioni come versamenti di contanti e assegni anche 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Presso la filiale di San Pietro in Casale, guidata dalla Direttrice Valeria Terzi, sono posizionate anche alcune aree dedicate alla consulenza per famiglie ed imprese.

Lo scorso 5 febbraio, la Cassa ha inaugurato i nuovi locali della filiale di Castelfranco Emilia, trasferitasi in locali più grandi e moderni a pochi passi da quelli del primo insediamento.