LETTERA AL DIRETTORE: “Euro 3 e 4 circolano indisturbati in centro”

Caro Direttore, ci si indigna giustamente per l’abbandono indiscriminato e scriteriato dei rifiuti in quella che ormai è diventata una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto alle porte di Cento. Brutto esempio dell’inciviltà che ormai dilaga ai giorni nostri. VERGOGNA!!!Altro esempio di inciviltà che vorrei portare all’attenzione è rappresentato da coloro che, in barba ai divieti e alle restrizioni, circola come se nulla fosse con veicoli Diesel euro 3 e euro 4 in centro storico nonostante sia in vigore il blocco e senza rispetto per chi le regole cerca di rispettarle. Da non credere…ma chi controlla?? I “furbetti” la fanno sempre franca??Grazie per l’attenzione

Cordiali Saluti

lettera firmata