PISCINA DI CENTO: Riapre l’impianto

dalle ore 8:30 di domani 26 febbraio 2020, le attività della piscina di Cento, sospese da lunedì 24 febbraio 2020 per dar seguito all’ordinanza n.1/2020, TORNERANNO REGOLARI, in seguito alla pubblicazione della circolare interpretativa dell’ordinanza stessa.

Da lunedì, in occasione della chiusura, in piscina sono state predisposte delle manutenzioni trimestrali agli ambienti e alle vasche che sono terminate nella giornata di oggi martedì 25 febbraio.