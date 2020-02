LEGA CENTO: “INTITOLARE UNA VIA AI MARTIRI DELLE FOIBE”

Visite: 96



“Intitolare una via, una piazza o un parco pubblico ai Martiri delle Foibe” – è questa la richiesta al Sindaco e alla Giunta del Comune di Cento da parte del Coordinatore Provinciale della Lega Giovani Luca Cardi e dei consiglieri comunali leghisti Elisabetta Giberti e Marco Pettazzoni.

A tal fine, oggi è stata presentata una mozione in Consiglio Comunale, che “si inserisce all’interno di un’ampia iniziativa a livello nazionale, voluta dalla Lega Giovani, in cui mozioni simili a quella protocollata dai consiglieri Giberti e Pettazzoni a Cento verranno presentate in un grande numero di comuni dai nostri amministratori, e in particolare da quelli giovani, dove presenti.” – afferma Luca Cardi.

“Il massacro delle Foibe, su cui si è troppo a lungo taciuto, ha visto migliaia di nostri concittadini venire uccisi dai partigiani jugoslavi, solo perché italiani. È a nostro avviso importante tenere vivo il ricordo delle vittime di questa vergognosa tragedia e continuare a contrastare ogni forma di negazionismo. L’augurio è che questa iniziativa trovi il consenso, e sia condivisa, da tutte le forze politiche del Consiglio Comunale.” – concludono i leghisti.