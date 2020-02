CORONAVIRUS, IL SINDACO TOSELLI CONVOCA LE BANCHE

Visite: 345

Il sindaco Fabrizio Toselli ha convocato giovedì 27 febbraio tutti gli istituti bancari, centesi e che abbiano un sportello sul territorio centese, per le prime valutazioni relative all’impatto del nuovo coronavirus sull’economia locale.

«Siamo nella stessa situazione del terremoto – spiega il primo cittadino -. Gestiamo l’emergenza ma dobbiamo anche pensare al futuro e trovare modo di andare incontro al nostro tessuto economico, a partire dal commercio, che oggi come nel 2012 rappresenta il settore più colpito. La riunione servirà dunque a verificare le possibili iniziative di sostegno da poter mettere in atto. Ci attiveremo inoltre, insieme al Comune capoluogo e agli altri Comuni della provincia, per chiedere a Regione e Governo di essere al fianco, con iniziative concrete, ai nostri territori».