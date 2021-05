Nuovo sito web per la Bocciofila Centese

Dopo la pausa forzata imposta dal covid la Bocciofila Centese, almeno parzialmente, riapre i battenti: oltre alla recente apertura del bar (in orari limitati e nel rispetto delle disposizioni governative sul contenimento del covid 19) è stato ripristinato il sito internet www.bocciofilacentese.it che, andandosi ad aggiungere alla pagina facebook, sarà un utile strumento per il direttivo, guidato dal Presidente Salaris, di poter rimanere in contatto con i soci. Il sito sarà anche un’interessante “pagina” di rievocazione storica, con l’apposita sezione sulla storia della bocciofila centese, fondata il 20 giugno del 1935.

