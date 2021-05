Riapre il Circolo Adelante di XII Morelli

Riapre oggi (1° maggio per chi legge, ndr) il Circolo Adelante di XII Morelli e lo fa in grande stile, con un aperitivo per celebrare la Festa dei Lavoratori, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Domenica 2 maggio si riprenderà l’attività con il consueto orario, dalle 7 alle 22.

Il Circolo, vero e proprio punto di ritrovo sociale per la laboriosa comunità della frazione centese, nel periodo pre-covid ha organizzato diverse iniziative culturali: concerti, presentazioni di libri, momenti conviviali. La speranza, di tutti i centesi, è che presto si possa ritornare a quel non troppo lontano passato.

(Immagine di repertorio)