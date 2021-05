BUONACOMPRA VIA DEGLI OROLOGI CHIUSA Servono lavori di ripristino della carreggiata e dunque la strada, nel tratto da via Bondenese a via Finalese, è chiuso a tutti i veicoli eccetto i residenti e i mezzi di pubblico soccorso. Il divieto permane fino al completamento delle opere di messa in sicurezza della via per il transito della via.

