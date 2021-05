Purificazione automezzi, da venerdì il servizio gratuito per i cittadini

Parte nel week-end il secondo periodo di sperimentazione che consentirà la sanificazione gratuita degli automezzi dei cittadini che risiedono a Cento.

Per tutto il mese di maggio sarà possibile, previo appuntamento telefonico, anche per il rispetto delle norme anti-covid, usufruire del servizio grazie a una convenzione che lo scorso anno il Comune di Cento ha siglato con Cmv per consentire, in tempi di pandemia, l’igienizzazione degli automezzi comunali oltre che di quelli di Cmv. Ogni giovedì, venerdì e sabato di maggio, nella sede di Cmv di via Malamini, sarà possibile, secondo un orario di apertura ben preciso (giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16,0; venerdì dalle 9 alle 13 e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16,30), far purificare il proprio automezzo e in modo del tutto gratuito.

Per accedere al servizio è necessario prenotarsi tramite telefono al numero di Cmv 051.6833912, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 16,00. Il venerdì, invece, dalle ore 8,30 alle 13.

Le prenotazioni saranno fissate ogni 15 minuti per evitare gli assembramenti. Chi si presenterà senza appuntamento non potrà usufruire del servizio.