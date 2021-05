CENTO: Guidò in stato di ebbrezza, la condanna passa in giudicato e finisce in carcere

Questa mattina 06 maggio 2021, i Carabinieri della Stazione di Cento (Fe), hanno tratto in arresto L.V., 47 enne, domiciliato nell’area centese, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. L’uomo, nel maggio del 2013 venne fermato per un controllo alla circolazione stradale in Castello d’Argile (Bo), a seguito del test etilometrico era risultato in stato di ebbrezza, per cui veniva deferito all’Autorità Giudiziaria competente. Al termine del procedimento penale il 47 enne è stato condannato alla pena di un mese di arresto, per la violazione dell’art. 186 del codice della strada e, non avendo presentato istanze per fruire di misure alternative al carcere, è stato emesso il provvedimento di carcerazione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Ferrara, ove sconterà la condanna.

Navigazione articoli