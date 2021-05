CENTO: SULLA CRISI DI GOVERNO “Coerenza Civica”, “IPOCRISIA SENZA CONFINI”

IPOCRISIA SENZA CONFINI

“Un bel tacer non fu mai scritto” recita il famoso proverbio italiano scritto oramai qualche secolo

fa e che tutti noi dovremo conoscere molto bene.

Evidentemente non lo conosce Marco Pirani, sempre più attivo nel ruolo di difensore dell’ex

sindaco Toselli, e che continua ad alimentare il fiume di parole vuote in questo delicato momento,

in cui purtroppo dilagano solo le falsità e le strategie di qualcuno per mantenere la propria

poltrona. Dispiace molto notare la pochezza con cui si è arrivati perfino ad infondere il terrore nei

cittadini e nei commercianti, rispetto ad un commissariamento che risulta necessario per portare

la Città di Cento fuori dal pantano che questa stessa amministrazione comunale ha creato.

Ancora una volta chi ha responsabilità di governo preferisce buttare fumo negli occhi per

disorientare gli elettori invece che affrontare seriamente i problemi. Troviamo inoltre curioso e

disgustoso allo stesso tempo, se le voci che circolano fossero confermate, un possibile grande

rimpasto di Giunta con cui di fatto Toselli manda al sacrificio numerosi assessori solo per salvare sé

stesso a 5 mesi dal voto.

A Pirani diciamo di farsi un esame di coscienza e di chiedersi se veramente vuole continuare a

mentire ai cittadini, ai suoi consiglieri ed a sé stesso: la mancanza di un progetto serio per la Città,

l’assenza di condivisione, la scarsa informazione e l’umiliazione del ruolo di consiglieri comunali

sono i motivi che ci hanno indotto con convinzione ad allontanarci da una farsa che non poteva

continuare ancora.

I tentativi di mediare e di trovare assieme un accordo sono durati oltre due mesi. È doveroso far

sapere ai nostri “ex compagni di banco”, che tanto si vantano che ogni passaggio è sempre stato

oggetto di discussione e condivisione interna al gruppo, che sono stati fatti anche tre incontri alla

presenza del Sindaco, con l’obiettivo di definire il possibile cambio di passo tanto atteso, ma che

nella realtà non hanno portato nulla di concreto, solo tanta delusione. Una volta assodata

l’ennesima presa in giro nei nostri confronti, abbiamo ritenuto corretto fare un passo indietro, nel

massimo rispetto di chi ha creduto in noi 5 anni fa e nel sogno di un PROGETTO CIVICO che

purtroppo non è MAI esistito. Spesso nella vita non sono le persone a darti ragione…ma il tempo.

Il coraggio e la coerenza purtroppo sono doti non comuni, ma le centinaia di messaggi che

abbiamo ricevuto in questi giorni e che continuiamo a ricevere, sono la dimostrazione che i centesi

sono stanchi di essere presi in giro e trattati come esseri inferiori dalla politica ferrarese, che

ahimè oggi più che mai sta entrando a gamba tesa, per occupare ogni spazio possibile del nostro

territorio centese.

I consiglieri comunali fieri di appartenere al gruppo autonomo “Coerenza Civica”.

Matteo Veronesi, Edoardo Fiocchi, Angelo Mottola e Daniela Tassinari

Navigazione articoli