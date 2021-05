RENAZZO: Insolito furto al distributore di carburante, “aspirano il denaro dal self”, indagano i Carabinieri

Questa notte 12 maggio 2021, in Renazzo (Fe), ignoti malfattori perpetravano un furto ai danni del distributore self service “IP” di via Albarelli. Nel cuore della notte un ladro si avvicinava travisato alla colonnina di pagamento del self service e con degli arnesi da scasso riusciva a creare un varco nell’apparato, senza far scattare il sistema di allarme, dopodiché introduceva il tubo di un’aspirapolvere portatile ed aspirava il denaro in essa contenuto. Terminato il furto l’uomo veniva recuperato da un complice che sopraggiungeva sul posto in auto. L’amara scoperta questa mattina, da parte del gestore, all’atto di apertura del distributore di carburante e l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato le indagini ed acquisito i video di sorveglianza della struttura e delle telecamere di contesto cittadine.

Navigazione articoli