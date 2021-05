COMACCHIO: PIER PAOLO CARLI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ADERISCE ALLA LEGA. OSTELLARI E BERGAMINI: “PORTE APERTE PER CHI CREDE NEL NOSTRO PROGETTO”

Ferrara, 14 mag “Anche nel ferrarese la Lega cresce nei consensi e con importanti adesioni. Diamo il benvenuto A Pier Paolo Carli, presidente del consiglio comunale di Comacchio, che ha aderito al nostro movimento, entrando a far parte del gruppo consiliare Lega. Come per Carli, a cui auguriamo buon lavoro, le porte sono aperte per chi ha voglia di impegnarsi per la comunità e crede nel progetto della Lega e di Matteo Salvini.”

Lo dichiarano in una nota congiunta il referente provinciale lega Ferrara, Davide Bergamini, e il commissario regionale, senatore Andrea Ostellari.