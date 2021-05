Pensionata guida a zig zag la sua utilitaria. Il 118 la raggiunge e la blocca a Corporeno e chiede l’intervento della polizia locale

E’ stata la prontezza degli uomini del 118 ad evitare il peggio alla circolazione stradale sulla provinciale che collega Cento con Ferrara, all’altezza di Corporeno.

Lo scorso giovedì mattina gli uomini dell’emergenza, di ritorno da un intervento, si accorgono che davanti a loro c’è un’utilitaria condotta da una signora anziana che stava zigzagando sulla carreggiata della provinciale, nella direzione verso Cento. All’altezza del semaforo che si trova a Corporeno, la donna viene invitata a fermarsi e il medico dopo essersi accertato che la conducente non era in pericolo di vita si è reso conto del suo stato di confusione mentale.

Così ha chiesto l’intervento della polizia locale che, giunta immediatamente sul posto, si è resa conto della situazione. La signora, secondo la ricostruzione della polizia locale, e sulla base di quanto affermato dalla stessa conducente che era ancora in evidente stato confusionale, sarebbe partita da Bologna per raggiungere San Pietro in Casale ma poi si è ritrovata a Corporeno.

Gli agenti della municipale a quel punto, dopo aver parcheggiato regolarmente e in sicurezza l’utilitaria della signora e prendendo in consegna le chiavi dell’automobile, hanno condotto la pensionata nella sede del comando di viale Jolanda e avvisato la famiglia di quanto era accaduto. In attesa dell’arrivo della figlia, alla pensionata veniva inoltre fornita assistenza. Gli agenti del Comando, nel frattempo, cercavano di spiegare alla signora, con un po’ di difficoltà, che per ragioni di sicurezza stradale, non potevano permetterle di tornare nuovamente alla guida della sua autovettura.

La pensionata è stata poi riportata a casa dalla figlia che ha ringraziato gli agenti per il lavoro svolto. Il Comando di Polizia Locale ha inoltre provveduto a segnalare formalmente all’ufficio preposto della Motorizzazione civile il fatto accaduto per un’eventuale revisione della licenza di guida dell’ottantenne da parte della commissione medica.