L’urlo iconico di Janis Joplin aprirà l’incontro “Età delle donne e alcol” che si terrà giovedì 20 maggio alle ore 17.30 in diretta sulla pagina Facebook dell’Azienda USL di Ferrara.

Per l’occasione Luisa Garofani, direttrice del SERD – Servizi per le Dipendenze patologiche AUSL interverrà sul fenomeno dell’uso e abuso di alcol nelle varie fasi della vita delle donne, dall’adolescenza all’età adulta fino alla menopausa.

Un argomento quanto mai attuale perché, come anticipato dalla dottoressa Garofani, “il consumo di alcol da parte delle donne è cambiato: l’etilismo femminile non è facilmente rilevabile, essendo spesso confinato nel privato o dissimulato per l’elevata riprovazione sociale ma è profondamente diverso da come beve l’universo maschile”.

Soprattutto in relazione all’età in cui si comincia a bere, quando l’alcol sostituisce un bisogno, una mancanza, un aspetto irrisolto della vita delle donne. Un aspetto che troviamo anche nell’arte e nella musica. La solitudine nei volti de “L’assenzio” di Degas o ne “La bevitrice d’assenzio” di Picasso sono solo due rappresentazioni artistiche che verranno affrontate nella diretta del 20 maggio, ‘attualizzata’ sui casi più recenti di Janis Joplin e AmyWinehouse, due miti musicali rispettivamente degli anni ’60 e 2000, sprofondati nella disperazione degli eccessi alcolici.