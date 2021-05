Viabilità, modifiche alla circolazione di via Ugo Bassi per l’apertura del cantiere della Pinacoteca

Si sono appena concluse le operazioni per la modifica della segnaletica sul tratto di via Ugo Bassi, la strada interessata dal cantiere per il ripristino della Pinacoteca civica di Cento.

Le operazioni sono state necessarie per invertire il senso di marcia della Via U .Bassi, nel tratto che va da Via XXV Aprile a Via Matteotti.

Ai residenti di quel tratto di strada interessato dalle modifiche, tiene a precisare il comando di Polizia locale che ha competenza in materia, si ricorda che la percorrenza della stessa (anche uscendo dai rispettivi garage ) è nella direzione di Via Matteotti e Via IV Novembre

Il tratto Via U. Bassi interessato dai lavori pertanto va imboccato da Via XXV Aprile. Chi esce da Via Accarisio, inoltre, ha l’obbligo di svolta a destra.

Chi esce da Via Matteotti, invece, si deve fermare allo stop e svoltare a sinistra in direzione di Via IV Novembre.

Il Vicolo San Salvatore è inoltre interessato da un’inversione del senso di marcia che ora (tranne il giovedì) va da Via U. Bassi verso Via Baruffaldi.