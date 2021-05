Oggi , 17 maggio 2021 in conferenza stampa ed a seguito del comunicato stampa diffuso , apprendiamo del progetto di fusione per incorporazione ex art. 2501 e seg. c.c. di CRCento spa in CREDEM .

La fusione, spiega una nota, avverra’ con un concambio azionario pari a 0,64 azioni di Credito Emiliano per ogni azione della Cassa di Risparmio di Cento. Rapporto che riconosce ‘un premio del 50% rispetto alla media dei due titoli nei quattro mesi precedenti alla comunicazione ufficiale dell’operazione (23 ottobre 2020)’ e che ‘ai valori attuali di Borsa’ riconosce agli azionisti della Cassa di Cento ‘un ulteriore beneficio di oltre il 16% per un incremento complessivo, rispetto alle quotazioni precedenti all’annuncio dell’operazione, di oltre il 95%’.

La realtà è ben diversa , le percentuali altisonanti sopra riportate si traducono oggi nei fatti in un valore di EURO pari a 3,52 per azione della CRCento spa : 5,5 x 0,64 . La CRCento spa che dichiara un patrimonio di 169.631.594 € ceduta per 52.324.773 € alla faccia dei proclami roboanti degli anni scorsi : tutti scritti nell’acqua . Gli azionisti CRCento spa alla fine incasseranno meno degli azzerati carife : per chi ha comprato le azioni a 20€ meno del 20% , gli azzerati arriveranno ad un ristoro del 30% del valore di acquisto delle ex azioni carife .

Le relazioni dei due consigli di amministrazione e dei revisori di Deloitte si spingono in analisi sei flussi di reddito fino al 2030 sfoggiando sofisticate tecniche economiche finanziarie ( DDM , CAPM ) per giustificare il rapporto di cambio di 0,64 azioni CREDEM per una azione CRCento spa .

La fine è sempre la stessa , come ormai sempre in ITALIA , milioni di piccoli azionisti defraudati ed impoveriti e managerssssss arricchiti . Ovviamente nel silenzio assoluto del sindaco TOSELLI, della politica FERRARESE tutta delle associazioni di categoria prontissime a esultare per il mantenimento della sua carica traballante di amministratore oculato per chissà quali obiettivi . Intanto chiudono altre quattro filiali dell CRCento spa ( rami di ravanino , coronella ,mascarino , porto Garibaldi ) . La nobile città di CENTO tramite i suoi capigruppo, si conferma al fianco dei DIPENDENTI di quella che fu la NOSTRA CASSA .

