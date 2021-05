COPPARO: Scoperto mentre commette un furto alla “Coop”, arrestato dai Carabinieri

Ieri pomeriggio 18 maggio 2021, i Carabinieri della Stazione di Copparo (Fe), unitamente ai colleghi dell’aliquota radiomobile, traevano in arresto per furto aggravato in flagranza R.R., copparese 40 enne, noto agli uffici di polizia, il quale era stato sorpreso, verso le 17, dal personale addetto alla vigilanza del supermercato “Coop” di via primo maggio, mentre si allontanava dall’esercizio commerciale con della merce occultata sotto agli indumenti. Giunti sul posto i militari perquisivano il copparese e potevano verificare che effettivamente aveva trafugato merce per un valore di oltre 100 euro. Tutta la refurtiva veniva restituita al direttore del supermercato, mentre l’autore del furto veniva arrestato e successivamente accompagnato presso la propria abitazione ove, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, permarrà agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida ed il processo con rito direttissimo, che si terrà presso il Tribunale di Ferrara.

