FUGA DOPO L’INCIDENTE: due casi in pochi giorni, individuati i responsabili e denunciati penalmente

Nel giro di pochi giorni si sono verificati nel comune di Cento due incidenti stradali con allontanamento da parte dei conducenti dei veicoli che li avevano causati. In ordine di tempo, il primo sinistro era accaduto in Renazzo, nella frazione di Cento il giorno 7 maggio in via Maestra Grande all’altezza della via Lamborghini. Due utilitarie, condotte rispettivamente da due donne, di cui una aveva a bordo anche la figlia minore, entravano in collisione a causa della mancata precedenza di una Ford di colore scuro che poi si allontanava e di cui era stata rilevata solo parzialmente la targa. A seguito di tale fatto, la signora che aveva avuto la peggio, aveva anche chiesto attraverso la stampa e i social la collaborazione per eventuali testimoni, ma la Polizia Locale di Cento stava già seguendo una precisa pista d’indagine che in pochi giorni ha permesso di risalire alla proprietaria e al suo veicolo procedendo poi per la denuncia penale del caso.

Il secondo caso di incidente con fuga ancora piu’ grave, in relazione alle prognosi delle persone rimaste ferite, è accaduto domenica 16.05 nel pomeriggio, quando una VW Golf di colore scuro ha tamponato violentemente due auto che si trovavano ferme sulla via Finalese al semaforo all’intersezione con via Di Correggio a Reno Centese. Nonostante il danno riportato nella parte anteriore la Golf condotta da un uomo, solo a bordo, eseguiva una retromarcia e si dava immediatamente alla fuga lasciando sul posto i due conducenti uno dei quali veniva trasportato presso l’Ospedale di Cona a seguito delle ferite. E in questo caso, un automobilista, non coinvolto nel sinistro ma che aveva compreso l’accaduto, con prontezza di spirito, si dava immediatamente all’inseguimento della Golf in fuga verso Finale Emilia e, seguendola per un lungo tratto riusciva a rilevarne la targa posteriore. La Polizia Locale di Cento pertanto, riusciva a rintracciare il proprietario dell’auto, abitante nel Bondenese, grazie anche alla collaborazione dei colleghi del presidio di Bondeno – Alto Ferrarese – il quale aveva già fatto ricoverare il veicolo presso una carrozzeria, dove la Polizia Locale di Cento compiva gli accertamenti necessari sull’auto rimasta danneggiata .Il giorno successivo il responsabile del sinistro e della fuga, rendendosi conto di aver terreno bruciato intorno, si portava presso il Comando di Cento di viale Jolanda e ammetteva il suo coinvolgimento nel sinistro di via Finalese. La Polizia Locale Centese dava quindi seguito agli atti di natura penale ed amministrativa dovuti, denunciando l’uomo per la violazione dell’art. 189 comma 1 .6 e 7 del Codice della strada per il reato di fuga ed omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale con feriti.

