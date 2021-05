CORPORENO: grave incidente all’incrocio tra via Nuova e Via Canne, due persone ferite

E’ di due persone ferite il bilancio dell’ennesimo incidente stradale avvenuto oggi alle 13 all’incrocio tra via Nuova e via Canne. Un incrocio tristemente noto alle cronache di cui, a più riprese, negli anni, è stato richiesto alla Provincia, quale Ente competente, una soluzione per l’estrema pericolosità dell’intersezione. Ma ad oggi nulla è stato fatto. Sulla dinamica che ha visto protagonisti i due conducenti di due utilitarie che nello scontro sono carambolati entrambi con le loro vetture nel fossato alato della strada, stanno indagando gli agenti della Polizia Locale di Cento; anche se, sembra probabile che all’origine del violento impatto ci possa essere una mancata precedenza. I feriti sono i due stessi conducenti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 accorsi sul luogo del sinistro con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. Il trasporto di uno dei due conducenti al Maggiore di Bologna si è reso necessario per la gravità delle ferite anche se, pare, non sia in pericolo di vita. Per l’altro ferito, invece, si è reso necessario il suo trasporto al Sant’Anna di Cona in ambulanza; anche questo secondo ferito non sarebbe in pericolo di vita. Traffico molto rallentato per consentire le operazioni di soccorso che, ad un certo punto, hanno costretto gli agenti alla chiusura temporanea del tratto di strada per consentire la rimozione dei veicoli in sicurezza. Sul posto, per i soccorsi e la messa in sicurezza dei mezzi, si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Cento che durante le primissime fasi di soccorso hanno estratto uno dei due conducenti dalla sua vettura.

Navigazione articoli