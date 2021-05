INCIDENTE CORPORENO: Resta ferito un carabiniere – La nota del NSC

Il Segretario Provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri di Ferrara, Francesco Lecca, nel complimentarsi per la celerità dei soccorsi prestati al collega Vincenzo Vozza, effettivo alla Stazione Carabinieri di Casumaro, che in Cento, alle ore 12,30 del 21 maggio, lungo la via Nuova intersezione con la via Canne, mentre terminato il servizio stava rientrando alla propria abitazione a bordo della sua autovettura, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale (link al nostro servizio) nel quale riportava diverse fratture tanto che a mezzo elisoccorso veniva trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna. “Il militare il prossimo 29 maggio avrebbe dovuto convolare a nozze. Prosegue Lecca: a nome anche del Segretario di sezione di Cento Roberto Pini, auguro una pronta e rapida guarigione all’Appuntato Scelto Vincenzo Vozza, rimanendo a disposizione come colleghi e Sindacato delle eventuali necessità in capo alla futura moglie Sara e dei suoi cari” .

