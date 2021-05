Anche l’A.N.C. aderisce alla campagna ‘Per un pugno di Mozziconi – raccogli sporcizia esce solidarietà’

La campagna ambientalista ‘Per un pugno di Mozziconi – raccogli sporcizia esce solidarietà’, è promossa per la raccolta dei mozziconi di sigaretta sul proprio territorio fino a sabato 22 maggio, e il conferimento presso i centri di raccolta dei comuni aderenti nella provincia di Ferrara.

Al punto di ritrovo delle associazioni aderenti alla raccolta nel comune di Cento in piazza Guercino erano presenti anche i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cento. Grazie alla sinergia fra Hera, Clara e Soelia e le tre associazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura e Cia, i mozziconi raccolti si trasformano in frutta e ortaggi di stagione per le persone bisognose assistite da meritorie associazioni.

Cosi si potrà diffondere come da un da un semplice gesto si possa coniugare l’attenzione per l’ambiente e solidarietà.

