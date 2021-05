CENTO: Approvato il bilancio?

Di Georges Savignac –

Per dovere di cronaca, per una corretta informazione, ci sentiamo in dovere di segnalare che attualmente il bilancio previsionale 2021-2023 non risulta approvato.

Non vi è nemmeno una pubblicazione sull’alto pretorio. Fin tanto che non verrà pubblicato, deve ritenersi non approvato.

L’ultimo consiglio comunale si è concluso con le parole di Diego Contri che, sostituendosi a Veronesi uscito dalla seduta, come presidente del consiglio dichiara:”la delibera è da considerarsi non approvata”. Questa dichiarazione è avvenuta dopo aver ricevuto il parere della segreteria comunale, che confermava l’esistenza del vizio segnalato dal consigliere e scrutatore Piero Lodi.

Fin tanto che non vi saranno modifiche, rettifiche o pubblicazioni UFFICIALI, il bilancio rimarrà non approvato.