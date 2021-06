Rimodulazione dei posti letto presso la LPA dell’ospedale di Cento, Dal 3 giugno apertura di un settore Covid free

Un settore della Lungodegenza Post Acuzie dell’ospedale di Cento torna a essere Covid free. Il settore cosiddetto ‘pulito’ alla LPA del “Santissima Annunziata” sarà aperto dalle ore 8 di giovedì 3 giugno e sarà pronto per accogliere pazienti Covid free.

La rimodulazione dei posti letto, segnalata dall’Azienda USL di Ferrara, conta 14 posti letto dedicati ai pazienti Covid free. Verrà comunque mantenuto un settore dedicato ai pazienti Covid+ dotato di 9 posti letto.

La diminuzione del totale dei posti letto, da 28 a 23, sarà necessaria per garantire una netta separazione degli ambienti e dei percorsi Covid – non Covid, in totale sicurezza per operatori sanitari e pazienti.